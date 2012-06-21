Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївському міськвиконкомі відбулося підписання угоди про придбання нових пасажирських автобусів на умовах фінансового лізингу. Свої підписи під документом поставили міський голова Олександр Сєнкевич, директор КП «Миколаївпастранс» Віктор Бібік і голова ТОВ «Ексімлізінг» Олексій Пєтухов. За умовами договору місту передадуть 23 автобуса середньої місткості моделі МАЗ 206086. Це сучасна техніка, що зійшла з конвеєра Мінського автозаводу. Вона відповідає всім вимогам часу і безпеки. Автобуси передадуть на баланс КП «Миколаївпастранс».
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відзначив значимість події для міста. «Вперше в історії міста ми підписуємо договір фінансового лізингу, – розповів він. – Щоб досягти цієї мети, ми пройшли важкий шлях. Нагадаю, що було проведено відкритий конкурс шодо надання лізингових послуг та публічно обрано підприємство-постачальника техніки компанію «Ексімлізінг». Після підписання договору, пройшовши деякі процедури, місто отримає 23 нових автобуси середньої місткості».
Нова техніка надійде на базу «Миколаївпастранс» протягом місяця. Олексій Пєтухов зазначив, що ТОВ «Ексімлізінг» – це компанія, яку заснував «Укрексімбанк». Фінансовий лізинг – дуже зручний інструмент. Місто отримає вже зареєстровані і застраховані автобуси. «Після підписання документів ми отримаємо аванс, відправимо його постачальнику, – зазначив банкір. – Коли техніку виготовлять, її перевірять представники нашої компанії та КП «Миколаївпастранс». Якщо не буде зауважень, автобуси передадуть у користування. І тільки через місяць після цього почнуться лізингові платежі».
Віктор Бібік розповів про технічні характеристики автобусів. Довжина – дев’ять метрів, сучасний двигун Mercedes, який відповідає екологічному стандарту Євро 5. Автобуси також пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Крім того, вони обладнані GPS трекерами. Вартість проїзду у новенькому автобусі – п’ять гривень.
Як зазначив Олександр Сєнкевич, міська влада не має наміру обмежуватися цими 23 автобусами. «Ми й надалі працюватимемо над оновленням пасажирського транспорту, – сказав миколаївський міський голова. – У нас є стратегічний план дій. Ми працюємо з Європейським інвестиційним банком для відкриття кредитної лінії, необхідної для закупівлі додаткових одиниць пасажирського техніки». У зв’язку із закупівлею нового транспорту КП «Миколаївпастранс» шукає нових співробітників.