У березні Асоціація учасників та інвалідів АТО започатковує в Миколаєві новий соціальний проект «Центр дослідження зайнятості». Центр надаватиме безкоштовні інформаційні послуги зі сприяння працевлаштуванню соціально вразливим категоріям: учасникам АТО, переселенцям, людям з інвалідністю, особам, які повернулися з місць позбавлення волі, матерям-одиначкам тощо.
Ініціатор проекту волонтер, учасник АТО Ілля Шполянський зазначає: «До нашої організації постійно звертаються підприємці з пропозиціями щодо працевлаштування учасників АТО або осіб з інвалідністю. На жаль, в ручному режимі тут допомогти зазвичай важко. Наше завдання — не створювати конкуренцію службі зайнятості, а розробити дієві механізми працевлаштування саме для особливих категорій населення. Важливою складовою діяльності центру буде не лише працевлаштування, а й професійна переорієнтація, перенавчання, визначення реального фаху та здібностей шукачів роботи. Для них можливий курс психологічної корекції (наприклад, людина вважає себе здібним офісним працівником, а насправді це хороший садівник). Центр матиме сучасний офіс у центрі міста, цілодобову гарячу лінію, велику інформаційну кампанію, фаховий колектив.