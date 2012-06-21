Мін’юст розширив проект «Шлюб за добу» ще на вісім міст України, зокрема й на Миколаїв. Тепер парам, що бажають вступити в шлюб, не потрібно чекати місяць. Про це Depo.Миколаїв повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області.
Так, комунальна установа Миколаївський міський палац культури та урочистих подій визначена організатором державної реєстрації шлюбу.
13 січня нововведенням вже скористалася перша пара. Тепер молодятам, що бажають вступити в шлюб, не потрібно чекати місяць: «Заяву на реєстрацію шлюбу подаємо сьогодні, а завтра урочистий обряд і розпис! Проект дає змогу закоханим парам вільно розпоряджатися своїм часом і не залежати від термінів», — зазначають у палаці культури та урочистих подій.
Молодят привітали начальник Головного територіального управління в Миколаївській області Роман Возняк, заступник начальника управління Георгій Решетилов і директор Палацу урочистих подій Людмила Бондар.
Наразі заявки на оформлення шлюбу за скороченим варіантом приймаються у Палаці урочистих подій. Для цього необхідно подати паспорт (а якщо хтось вже перебував у шлюбі — документ про припинення попереднього шлюбу), і оплатити послуги. Всі інші турботи беруть на себе організатори проекту.