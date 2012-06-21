Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві небайдужа жінка-підприємець одного з квіткових павільйонів на проспекті «Центральний» організувала полицю добра. Така ідея виникла у дівчат, що працювали на ринку та до яких звикли покупці.
Згодом хтось першим приніс продукти та побажав, аби продуктовий набір дістався нужденним. Люди почали ділитися покупками, виходячи з сусіднього супермаркету. Ідея організувати таку допомогу пенсіонерам і всім нужденним належить Вікторії Ніколайчук.
Про це повідомив місцевий сайт. Жінка просто привезла продукти і розклала їх на полиці. Вийшло так, що найбільш активними благодійниками виявилися саме люди у віці. Одна з бабусь поклала для нужденних булочку. Багато хто вже встиг скористатися поличкою добра і взяти необхідні для себе речі.
У Миколаєві продовжують діяти активісти, які допомагають стареньким. Так, учасники платформи «МрійДій» створили фонд підприємців міста для боротьби з коронавірусом. Вони передали засоби захисту і продукти до лікарень, пологових будинків міста, до Департаменту соціального захисту.