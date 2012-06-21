На даху Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні встановлено 32 сонячних колектори. Проект розроблено у 2012 році, а роботи розпочато у листопаді 2016-го. Його реалізація стала можливою завдяки спільному фінансуванню з обласного бюджету та інвестиційним коштам Міністерства регіонального розвитку України. Загальна вартість становить один мільйон 500 тисяч гривень.
Встановлення сонячних колекторів дозволить забезпечити всі відділення закладу протягом року гарячою водою, що є надто важливим, враховуючи профіль лікарні. Технологія також передбачає використання колекторів, як альтернативний вид опалення за необхідності та дозволяє значно економити кошти. Також подібні роботи завершуються у відділенні екстрагінетальної патології вагітних і репродуктивного здоров’я Миколаївської обласної лікарні.