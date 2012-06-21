Усі райони Миколаївщини включилися в хід збирання ранніх сільськогосподарських культур. Через дощі, які пройшли локально майже на всій території області, темпи жнив затримуються. Згідно з оперативними даними хліборобами вже намолочено понад 200 тисяч тонн зерна нового врожаю.
Середня урожайність ранніх зернових культур в області складає 28,5 ц/га. Найбільше ранніх зернових зібрано у Березнегуватському, Вознесенському та Вітовському районах, де скошено і обмолочено 17-35% площ. Найвищу урожайність зернових культур забезпечено хліборобами Казанківського (35,5 ц/га), Очаківського (34,4 ц/га) та Арбузинського (34,1 ц/га) районів. Поряд з цим зібрано ріпак з площі 0,6 тисяч гектарів, намолочено одну тисячу тонн при урожайності 14,8 ц/га.
Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації повідомив, що в цілому на збиральних роботах за останньої доби працювали 721 одиниць зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на один комбайн склав 22 гектари обмолочених площ. На звільнених площах проводиться підготовка ґрунту для посіву озимих сільськогосподарських культур урожаю 2018 року, на цей час фактично підготовлено майже 20 тисяч гектарів. Сільгосптоваровиробники, які через погодні умови призупинили хід збирання ранніх, очікують першої можливості вийти в поле, щоби продовжити жнива.