Початок нового сезону в миколаївському зоопарку відзначився поповненням сімейств диких кішок. Як зауважують співробітники закладу, навесні відбувся справжній плямисто-смугастий бебі бум.
Миколаївський зоопарк має найбільшу в Україні колекцію представників диких кішок — від маленького сервала до триметрового амурського тигра, від мешканця зони вічних снігів барса до пустельної рисі каракала. Відвідувачі можуть побачити двійко дитинчат амурського тигра. Найбільш уважні та спостережливі гості помічають маля рідкісного амурського леопарда, за яким пильно наглядає мама на ім’я Єва, що сердито шипить на всіх, хто зацікавиться її малюком. Ще одне новонароджене плямисте маля, яке поки що веде потайний спосіб життя, — дитинча сервалів Манефи і Судана.