Реалізацію державної грантової програми єРобота та її доступність для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів обговорили учасники круглого столу «Урядова грантова програма для створення та розвитку власного бізнесу: для мікро чи малого бізнесу, садівництва, тепличного господарства та переробних підприємств». Засідання відбулося під головуванням першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

Участь у засіданні взяли народні депутати України, представники Міністерства економіки, державного сектору, підприємці. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

За словами Тараса Висоцького, грантова програма доступна для кожного бажаючого: як фізичної, так і юридичної особи. Умови і механізми отримання гранту не складні. Зокрема, не обов’язково мати підприємницький досвід або працювати в сільськогосподарській сфері, щоб подати заявку на отримання гранту на розвиток садів і теплиць.

«Державна грантова програма – це допомога бізнесу і людям, бо одна з вимог – обов’язкове працевлаштування робітників. Також вона сприятиме розвитку економіки та гарантуватиме нашу продовольчу безпеку. З початку дії програми погоджено видачу грантів на сади і теплиці на понад 628 млн грн. Планується створити 1030 постійних і 14 413 сезонних робочих місць», - зазначив Тарас Висоцький.

Презентуючи програму з розвитку садів і теплиць, координатор Групи з питань впровадження програм підтримки сільського господарства Мінагрополітики Марія Дідух розповіла про механізми, умови та критерії надання грантів, а також контролю використання коштів.

Як зазначила Марія Дідух, гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати в свою чергу не менше 30% вартості проекту, власними або кредитними коштами.

Щоб отримати грант на сад, заявник повинен мати у власності земельну ділянку або договір про оренду не менше, ніж на 7 років, площею від 1 до 25 га. Необхідна наявність системи зрошування та водозабору.

«Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 14 осіб на один гектар», - зазначила Марія Дідух.

Контроль за реалізацією проєкту здійснює уповноважений банк протягом п’яти років для підприємців, які займаються садами, і трьох – теплицями.

Також на засіданні були представлені механізми отримання грантів за напрямами «Власна справа» та для переробних підприємств. Крім того, підприємці розповіли про успішну реалізацію проєктів із садівництва та теплиць.

За підсумками круглого столу будуть розроблені механізми для створення пільгових умов надання грантів внутрішньо переміщеним особам, підприємцям з деокупованих територій і ветеранам.

Довідково. Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».