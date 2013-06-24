Підтримка відновлення України, страхування бізнесу, подальша європейської інтеграція України, Формула миру та поглиблення економічної співпраці – такі теми обговорили Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко з Міністром закордонних справ Португальської Республіки Жуау Гомеш Кравінью 2 жовтня. Також до зустрічі приєднався Надзвичайний і Повноважний Посол Португальської Республіки в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машаду. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд працює над створенням в Україні ринку страхування від воєнних і політичних ризиків, щоб міжнародний бізнес почував себе захищеним та інвестував в українську економіку. Наразі ми співпрацюємо з DFC, MIGA, експортно-кредитними агентствами низки країн та сподіваємось, що Португалія долучиться до цієї ініціативи», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України.

Міністр закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравінью відзначив, що Уряд Португалії зацікавлений взяти участь у проектах зі страхування свого бізнесу, зокрема, із залученням Експортно-кредитного агентства Португалії. Також Португалія підтримує інтеграцію України у ЄС та її євроатлантичну інтеграцію.

Учасники зустрічі також обговорили засади Формули миру, зокрема, щодо продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки, до яких готова приєднатися Португалія. Як зазначила Юлія Свириденко, гуманітарне розмінування в Україні також є частиною екологічної безпеки, тож Україна потребує широкої підтримки міжнародних партнерів у цій галузі.

Також сторони домовились протягом 4 кварталу 2023 року провести низку заходів міжурядового рівня для визначення конкретних напрямів двосторонньої взаємодії, спрямованих на підтримку України і забезпечення сталого повоєнного відновлення.