4 жовтня в Міністерстві економіки України завершився третій раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо спільної роботи над Планом України, передбаченого програмою Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Про це повідомляє Урядовий портал.

З української сторони участь у зустрічі взяли Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка, представники Урядового офісу євроінтеграції, Офісу Реформ Кабінету Міністрів України та інші урядовці.

Ключовими темами обговорення під час консультацій з представниками ЄС стали питання реформи державного управління, зеленого переходу та охорони довкілля, діджиталізації, реформи системи правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними активами та приватизації, розвитку енергетики, загальної архітектури відновлення, регіональної політики та децентралізації.

У рамках консультацій з представниками ЄС також відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи за участі Генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення Європейської Комісії Герта-Яна Купмана. Зокрема, учасники засідання обговорили питання приватизації нестратегічних держпідприємств, впровадження корпоративної реформи, енергетики, реформи правосуддя, загальної донорської координації та погодили подальший графік зустрічей та терміни затвердження ключових етапів підготовки плану.

«Підготовка Плану України триває повністю відповідно до встановлених термінів. Завдяки механізму консультацій з ЄС ми узгоджуємо наші позиції з партнерами за ключовими напрямками роботи, зокрема у сфері управління державною власністю та інших ключових реформах. Ми також досягли принципової згоди партнерів, що План України має бути основою для подальшого залучення донорів, а також розширення кола учасників відбудови та економічного відновлення України», — зазначила Юлія Свириденко.

Важливим завданням Уряду в процесі підготовки Плану України є досягнення стратегічних цілей сталого зростання та швидкого відновлення української економіки. Водночас, зважаючи на можливу участь інших донорів, План України має бути достатньо гнучким для ефективної участі інших потенційних інвесторів та донорів, зокрема в рамках Мультидонорської координаційної платформи.

Довідково

Ukraine Facility — Фонд є спеціальним інструментом, керованим Єврокомісією, який покликаний забезпечити короткострокове та середньострокове фінансування потреб України на відновлення та реконструкцію впродовж 2024-2027 років. Створення такого інструменту забезпечує стабільне, передбачуване фінансування, що позитивно впливатиме на макрофінансову стабільність держави.