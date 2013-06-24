Понад 20 представників країн G7, Європейського Союзу, міжнародних фінансових організацій та агентств, які підтримують Україну, обговорили хід відновлення, стан реалізації спільних проектів та підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що станом на 15 серпня готовність обʼєктів ЖКГ складає 70%. Продовжуються планові роботи із підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність. При цьому ключовим викликом залишається захист об’єктів критичної інфраструктури.

«Наразі відбувається активне відновлення енергетичної інфраструктури — як за бюджетні кошти, так і за кошти міжнародних партнерів та приватного бізнесу. У фокусі держави — захист енергетичних об’єктів та децентралізована генерація. При цьому енергоефективність, термомодернізація будівель та тепломереж також стали частиною національної безпеки», — зазначив Олександр Кубраков.

Ще одним викликом став підрив греблі Каховської ГЕС, що спричинило проблеми з водопостачанням для понад 1 мільйона українців. Шість великих міст у Дніпропетровській області змушені обмежити централізоване водопостачання до декількох годин на добу. Із перших днів після трагедії Міністерство спільно з Агентством відновлення розпочали розробку та впровадження проекту будівництва магістрального водогону, який має розв’язати питання із водопостачанням у постраждалих громадах.

«У рекордні строки була запущена перша нитка на ділянці “Інгулець – Кряжеве” магістрального водогону, що дозволить забезпечити потреби Кривого Рогу у воді на чверть. На сьогодні проведено вже 40% будівельних робіт, зокрема, прокладання труб. Усі нитки магістрального водогону будуть завершені вже у листопаді цього року», — розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Успішне відновлення об’єктів критичної інфраструктури, транспорту, соціальних об’єктів та житла неможливе без якісної координації зусиль міжнародних партнерів. Для цього проводяться регулярні зустрічі за окремими секторами та проєктами. Окрім того, Міністерство сприяє подальшому розвитку реформ, необхідних для успішного відновлення.

«Сьогодні в українській електронній системі публічних закупівель впроваджується процедура закупівель, що відповідає вимогам Світового банку. А законодавче регулювання закупівель синхронізується з європейським, щоб забезпечити відповідність директивам ЄС. Таким чином відновлення України відбувається у тісній координації із країнами-партнерами та міжнародними фінансовими організаціями, враховуючи найкращі практики управління та нормативного забезпечення реформ», — зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анна Юрченко.

Розумне планування, засноване на даних, а також інтеграція державних, регіональних та місцевих стратегій є запорукою сталого відновлення, зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

«До кінця жовтня 2023 року ми маємо повністю оновити Державну стратегію регіонального розвитку, яка включатиме завдання та потреби відновлення, а також враховуватиме перспективу кандидатства України в ЄС. А також створити державний план відновлення та розвитку, який має інтегрувати як секторальні стратегії міністерств, так і місцеві плани відновлення. Таким чином ми створюємо єдину систему планування та управління відновленням, яке враховуватиме як місцеву ініціативу, так і стратегічне бачення держави. А інтегрована Методологія пріоритезації проектів, яку ми фіналізуємо разом із представниками Світового банку, дозволить прозоро та ефективно обирати першочергові проекти відновлення для фінансування», — наголосила Олександра Азархіна.

Як Методологія пріоритезації, так і плани відновлення будуть оцифровані та стануть частиною електронної системи управління відбудовою DREAM, яка дозволяє міжнародним партнерам прозоро обирати проекти для підтримки, а також відстежувати їх реалізацію на кожному етапі.

За підсумками обговорення учасники зустрічі домовились провести окремий захід щодо процедур та принципів взаємодії із регіональними та місцевими органами влади з питань планування та впровадження проектів відновлення.