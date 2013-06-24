Кабінет Міністрів України затвердив постанову щодо введення на рівні міністерств та обласних адміністрацій посад заступників з питань відновлення регіонів, територій та інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до затвердженої постанови, погодження кандидатів на посади заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання відновлення, відноситься до компетенції Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Відновлення секторів і регіонів, які найбільше постраждали від збройної агресії, потребує кращої координації. Введення відповідних посад на рівні міністерств і обласних адміністрацій дозволить швидше реалізовувати проекти критичного відновлення, ефективніше використовувати ресурси та краще координувати зусилля на рівні центральних і регіональних органів влади», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з постановою, в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерстві оборони, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві освіти і науки, Міністерстві енергетики, Міністерстві цифрової трансформації, Міністерстві культури та інформаційної політики та Міністерстві соціальної політики вводиться посада заступника Міністра, до компетенції якого належать питання відновлення регіонів, територій та інфраструктури.

Крім того, відповідні посади заступників голів обласних державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання відновлення, вводяться у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській обласних державних адміністраціях.

Постанова також передбачає покладання повноважень заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій з питань відновлення на заступників, яких уже призначено.