У Міністерстві оборони України здійснюються структурні зміни для запобігання корупційним ризикам. Це відбувається за рахунок розподілу функцій та повноважень серед підрозділів оборонного відомства. Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков під час прес-конференції в Укрінформі «Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?», передає Урядовий портал.

«Наразі ми на шляху до переведення функції закупівель від департаментів Міноборони до сервісних агенцій. Перші мають займатися плануванням, стандартизацією, контролем якості, взаємодією зі Збройними Силами України, а комерційні питання мають бути передані відповідним агентствам. Вже створено агенцію, яка займається безпосередньо оборонними закупівлями. На стадії запуску агенція, яка відповідатиме за ресурсне забезпечення, тобто тилове. Ми сьогодні відпрацьовуємо всі необхідні правові акти», - повідомив Олексій Резніков.

Інший напрям, на думку Міністра, – цифрова трансформація. Насамперед, йдеться про програми забезпечення логістики.

«Це дасть змогу підняти все на рівень абсолютної прозорості, контролю, відповідальності й мінімізувати будь-яку корупційну спроможність», – підкреслив Міністр.

Третій напрям, зазначив Олексій Резніков, – це посилення антикорупційної інфраструктури. Зокрема, статус профільного підрозділу Міноборони підвищено з управління до Департаменту, вдосконалюється робота територіальних підрозділів.

«У цьому процесі ми активно співпрацюємо з НАЗК. У нас спільні цілі і спільні цінності. Створення в НАЗК Управління з формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони ми сприймаємо як дуже позитивний крок», - наголосив очільник оборонного відомства.

Прес-конференція «Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?» за участі Голови НАЗК Олександра Новікова, Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відбулася на майданчику «Медіацентр Україна».