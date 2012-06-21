Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Міський парк «Перемога» чи не найвідвідуваніший у Полтаві, там завжди проводяться якісь свята, атракціони. Взимку – працює льодовий каток. Цьогоріч новорічна святкова програма буде дещо іншою.
У січні там проведуть фестиваль льодових скульптур, у двадцятих числах грудня – новорічний ярмарок, принагідно відкриють тюбінг-гірку – катання на надувних шинах. Снігову гірку розмістять на площі у 300 квадратних метрів. Поруч спорудять маленькі снігові гірочки для менших дітей. Робота тюбів не залежатиме від погоди, бо в парку працюватимуть снігові «гармати». А ось льодового катка цієї зими не буде. Під час його спорудження виникли певні проблеми з комунікаціями.
Проте в дирекції парку втішають: проблема з катком – явище тимчасове, і каток таки працюватиме в майбутньому.