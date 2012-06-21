Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У центрі старовинного міста Кременець, що на Тернопільщині, з’явився новий майдан. З нього добре проглядається візитівка райцентру — Замкова гора, заструменіють тут теплої пори й водограї. Назвали ж його майданом Волі. 14 років знадобилося, аби, нарешті, в урочистій обстановці відкрити цю площу. Минулої неділі на довгоочікувану подію зібралися представники місцевої влади, священнослужителі, військовослужбовці, волонтери, народні депутати різних скликань, жителі райцентру.

Тривалими роками члени оргкомітету, громадськість збирали кошти на впорядкування майдану та водночас на спорудження тут пам’ятника Борцям за волю України. Як зазначали на урочистостях ті, хто виступав, пожертви надходили від усіх церков міста, навчальних закладів, небайдужих мешканців. Доклалися й народні обранці різних скликань. Велику лепту вніс також Державний фонд регіонального розвитку. Понад 1 мільйон 300 тисяч гривень виділили з міського бюджету.

Усіх борців, полеглих за волю та незалежність і територіальну цілісність України автор пам’ятника уособив в образі Янгола. Як справедливо зауважували на урочистому його відкритті, цей меморіальний знак не лише вшановує пам’ять загиблих, він для живих також.