Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв у Міжнародний день захисту дітей став гостем медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». У цьому центрі, який існує понад півтора десятиліття, виховують дітей з особливими потребами.
Богдан Євстафійович наголосив, що саме такі дітки потребують найбільшої турботи і уваги, подякував усім добрим людям, благодійникам, які допомагають «Дорозі життя». Міський голова також розповів, які заходи і де сьогодні проходять у місті. Серед них – безоплатне катання на атракціонах у Боздоському парку впродовж усього дня. Будь-хто з дітей може прийти сюди і розважатися «за дякую».
Богдан Андріїв та представник Ротарі-клубу «Ужгород-Скала» Ярослав Шафарь перерізали символічну червону стрічку до ліфта, який встановили із зовнішнього боку будівлі, аби піднімати дітей на другий поверх, адже чимало з них – на візках. Його доставили з американського міста-побратима Ужгорода – Корваліса, допоміг також ужгородський Ротарі-клуб.
Для вихованців «Дороги життя» за сприяння міського управління праці та соціального захисту населення накрили солодкий стіл.