Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік послуг, які включає гарантований пакет первинної медичної допомоги, передає УНН з посиланням на повідомлення МОЗ на сторінці у Facebook.
Як зазначили в прес-службі, у рамках первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть отримати:
♦ гематологічні дослідження;
♦ загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
♦ біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові;
♦ глюкоза крові;
♦ загальний холестерин;
♦ аналізи сечі;
♦ інструментальні методи дослідження;
♦ електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою;
♦ мікроскопія харкотиння
♦ швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс.
У МОЗ також нагадали повноваження сімейного лікаря:
— спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;
— супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;
— надає невідкладну допомогу;
— направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;
— проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику;
— надає консультації.
Як зазначили в міністерстві, сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб, а також надавати окремі послуги паліативної допомоги.
Крім того, сімейний лікар призначає ліки та виписує рецепти, за якими зокрема можна отримати препарати за програмою відшкодування вартості ліків, що буде поступово включати все більше і більше захворювань та препаратів, а також оформлювати довідки, лікарняні листки.