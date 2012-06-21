Вперше Октоберфест відбувся в честь весілля кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксонської-Хільдбургхаузської (її ім'ям названо луг, де проходить свято). Коли закохані обвінчалися в 1810 році, члени королівської сім'ї вирішили відзначити цю подію масовим торжеством.
Октоберфест традиційно проводять в Мюнхені, Баварія. На честь свята на Лугу Терези встановлюють «пивні намети»: 14 великих і 15 маленьких. Цікаво, що великі намети здатні вмістити до 10 000 осіб.
Октоберфест приймає відвідувачів щодня з 10:00 ранку і до 10:30 вечора, а у вихідні дні – з 9:00.
Фестиваль вважається відкритим тільки тоді, коли ведучий свята – мер Мюнхена – відкоркує першу бочку пива і прокричить «Відчинено!».
Продавати пиво на Октоберфесті мають право лише шість пивоварень – Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus і Löwenbräu.
Октоберфестівське пиво досить міцне: в ньому міститься цілих 6% алкоголю.
Кельнерки на Октоберфесті переносять за раз величезну кількість важких пивних кухлів. На святі працюють, загалом, майже 13 тисяч офіціантів, барменів, кухарів та інший обслуговуючий персонал.
Згідно з даними організаторів свята, у 2017 році ціна літрового кухля пива (Maß Bier) на мюнхенському Октоберфесті становитиме від 10,60 євро до 10,95 євро.
На фестивалі прискіпливо стежать за тим, чи не обманюють відвідувачів. Обсяг пива в кружці не повинен відрізнятися від 1 літра більш ніж на десяту частину.
На Октоберфесті люблять промишляти кишенькові злодії. Щороку поліція реєструє близько 300 крадіжок.
За час проведення фестивалю гості випивають понад 7 мільйонів літрів пива і з'їдають 1,5 мільйона смажених мюнхенських сосисок, 500 тисяч смажених курей, 65 тисяч свинячих рульок і 84 бики.