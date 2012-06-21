Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«7-8 лютого на всій території України, крім Закарпаття, температура знизиться вночі до -12-17 градусів, у східних, Чернігівській та Сумській областях – до -20-26 градусів морозу, вдень – до -9-15 градусів морозу. У південних та прикарпатських районах вночі – до -3-9 градусів морозу, вдень -0-5 градусів морозу», – йдеться у повідомленні.
Найхолодніше буде на сході України. Зокрема, 9 лютого стовпчик термометра вночі опуститься до -18-23 градусів морозу. На півдні та Прикарпатті вночі буде до -8-13 морозу.
Синоптики обіцяють майже на всій території України, крім східних та північно-східгих регіонів, сніг, хуртовини та снігові замети. На Закарпатті та півдні очікується мокрий сніг з дощем та ожеледь. В ніч на 8 лютого на Одещині також сніжитиме.