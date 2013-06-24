Так, за липень цього року до Укрзалізниці надійшло 2009 заявок на групові перевезення дітей до дитячих таборів, готелів та інших рекреаційних локацій. За цими заявками залізничники перевезли 73 679 дітей та їх супроводжуючих з усіх куточків країни. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Найпопулярніші точки призначення — міста на заході України: майже за всіма заявками маленькі пасажири мандрують на відпочинок до гір.

73,7 тисяч пасажирів — це близько 1542 плацкартні та купейні вагони, або аж 86 окремих поїздів, повністю заповнених спеціальними дитячими групами.

Серед таких груп — діти воїнів ЗСУ, діти тимчасово переміщених осіб, діти зниклих безвісти, загиблих та постраждалих внаслідок варварської агресії росії, а також інші українські діти, на чиє дитинство так чи інакше наклала відбиток велика війна.

Залізничники робили і продовжують робити все можливе, щоб задовольнити надзвичайний попит на такі перевезення, і щоб всі діти змогли безпечно та комфортно дістатись місця призначення на відпочинок.