НАЕК «Енергоатом» та компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляють у США. Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та виконавчим директором компанії Крісом Сінгхом, яка відбулася у Вашингтоні.

«З такими професійними партнерами, як Holtec International, відродження української атомної енергетики — не просто наша мета, а реальність. Ми вдячні партнерам за віру у важливість ядерної енергії для сталого майбутнього й успіху України», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Кріс Сінгх своєю чергою за-уважив, що Україна після Перемоги може стати енергетичним хабом Європи: «Потенціал України в галузі ядерної енергетики найкращий у регіоні. Наша компанія була та залишається вашим надійним партнером».

Співпраця Holtec International та НАЕК «Енергоатом» має практичний результат: побудовано єдине у світі унікальне за характеристиками Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у ЦСВЯП за технологією «сухого» зберігання. Цю технологію ліцензував орган регулювання ядерної та радіаційної безпеки США (US NRC), вона має всі необхідні технічні рішення для гарантування такої безпеки під час транспортування та зберігання відпрацьованого палива, а також успішно апробована у США, Іспанії, Великій Британії та інших державах.

Об’єкт добудовано ще до початку повномасштабної війни та введено в експлуатацію. До нього вже завантажено відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС. Використання власного ЦСВЯП заощаджує нашій державі приблизно 200 мільйонів доларів США щороку. Також це дало змогу ще до війни попри шалений спротив на інформаційні атаки цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива в росію.

Як працює сховище та перспективи майбутньої співпраці обговорили під час робочої наради на виробничому майданчику ЦСВЯП президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та віцепрезидент Holtec International Ріаз Аван.

«Ідеться не лише про щорічну економію близько 200 мільйонів доларів США, які б довелося витрачати «Енергоатому» на оплату перевезення та зберігання відпрацьованого палива в росії. Це був один з найважливіших кроків у здобутті нашої енергетичної незалежності. Як пізніше і повна відмова від російського ядерного палива», — наголосив Петро Котін під час наради.

Варто додати, що у спільних планах «Енергоатому» і компанії Holtec International — будівництво в Україні заводу, на якому виготовлятимуть основне обладнання малого модульного реактора за технологією Holtec SMR.

Цей завод має забезпечити не тільки будівництво потужностей ММР в Україні, а й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн Європи.

Навесні 2023 року «Енерго-атом» та Holtec International підписали також угоду про спів-працю в розгортанні малих модульних реакторів Holtec в Україні. Розвиток ММР в Україні в Енергетичній стратегії до 2050 року визначено як один із пріоритетів. Малі модульні реактори можуть не тільки замістити теплову генерацію, прискорюючи «зелений» перехід. Їх використовуватимуть у виробництві водню та його побічних продуктів як в Україні, так і за кордоном, а також вони сприятимуть експорту додаткових обсягів виробленої електроенергії до Європи.

Джерело: Міністерство енергетики