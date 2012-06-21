Через чотири роки після історичного прольоту космічного апарату NASA «New Horizons» через систему Плутона, команда місії представила найдетальнішу на сьогодні карту «невидимої» півкулі карликової планети, яка, з одного боку, розкрила безліч цікавих особливостей рельєфу, а з іншого – розповіла про історію цього далекого крижаного світу.

«Під час максимального зближення «New Horizons» з Плутоном нам вдалося отримати знімки високої роздільної здатності лише однієї півкулі, так як політ тривав всього кілька годин, в той час як доба на карликовій планеті в 6,4 рази довша за земну. Таким чином, коли космічний апарат мчав повз Плутон, одна його сторона висвітлювалася Сонцем, а інша була оповита темрявою», – розповідають автори дослідження.

Вирішити цю проблему вдалося за допомогою знімків, отриманих «New Horizons» в період, коли він перебував на підході до Плутона. Спочатку команда місії вибрала найбільш якісні з них, а потім, вдавшись до кропіткої обробки, склала карту прихованої півкулі в момент польоту повз карликову планету з дозволом у сто разів більш високим, ніж раніше вдавалося досягти за допомогою даних космічного телескопа «Hubble».

Результати розкрили дивовижні особливості рельєфу і показали, що «зворотній» бік Плутона і схожий, і відрізняється від тієї, що спостерігав під час прольоту «New Horizons». Подібністю є наявність «крижаних шипів», що піднімаються на сотні метрів над поверхнею, які в Сонячній системі більше ніде не спостерігаються, але при цьому дивно поширені на цій карликовій планеті.

«Головною відмінною рисою видимої сторони Плутона є велика ділянка схожа за формою на серце, покрита метановим льодом. На зворотному боці нічого подібного ми не спостерігаємо. Вважається, що ця дивовижна ділянка льоду утворилася в результаті впливу ззовні, яке сформувало басейн і справила значний вплив на рельєф на зворотному боці карликової планети», – зазначають автори дослідження.

Ще однією відмінною особливістю «зворотного» боку Плутона є кратер Сімонеллі діаметром приблизно 250 кілометрів, половина якого, судячи з кількості відбитого сонячного світла, покрита льодом. Крім цього, були виявлені поклади азотного льоду, окису вуглецю і метану.





«Як не дивно, темна смуга оперізує майже весь Плутон, перериваючись тільки на рівнині Супутника. Можливо, цей незамерзаючий шар є частинок атмосферної димки», – кажуть вчені



Беручи до уваги, що найближчим часом місій до Плутона не планується, знімки, отримані космічним апаратом «New Horizons», ймовірно, будуть єдиним джерелом інформації про цю карликову планету в зовнішній Сонячній системі протягом досить тривадого часу. І вони показують, що крижаний світ все ще зберігає багато секретів, як з видимої, так і з «зворотної» сторони.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»