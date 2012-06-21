Астрономи з Японії заявили про існування у нашій галактиці невідомої досі чорної діри. Утворення, яке у 100 тисяч разів більше за Сонце, знайшли посеред хмари газу.
Об'єкт відслідкували за допомогою потужного телескопу в пустелі Атакама в Чилі. На молекули газу в еліптичній хмарі, на відстані в 200 світлових років від центру Чумацького Шляху, впливали величезні гравітаційні сили. Вивчивши дивний рух газів, науковці припустили, що на них впливає – чорна діра, розміром приблизно 1,4 трильйона кілометрів.
За оцінкою науковців, ця чорна діра друга за величиною у Чумацькому Шляху після надмасивної чорної діри «Стрілець А», повідомляє Guardian.
Якщо отримані дані знайдуть підтвердження, цей об'єкт стане другим у списку найбільших подібних космячних тіл з величезним гравітаційним притяганням виявлених у Чумацькому Шляху.