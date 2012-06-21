Президент України Петро Порошенко вів у дію рішення РНБО щодо видатків на нацбезпеку і оборону України 2018 року.
У цьому рішенні РНБО доручила Кабміну у законопроекті "Про держбюджет-2018" виділити на сектор безпеки й оборони країни не менше 5% від ВВП, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
Видатки на оборону 2018-го заплановані на рівні 164,9 млрд грн. Це на 20 млрд більше, ніж цьогоріч.
«При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 165 372,3 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.
Із цих коштів Мінобороні пропонують виділити майже 82 млрд грн, Нацгвардії – майже 11 млрд грн, Нацполіції – понад 24 млрд грн, Держприкордонній службі - понад 9 млрд грн, а СБУ – понад 7 млрд грн.