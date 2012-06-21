Країни-члени НАТО не бачать підстав для скасування санкцій та обіцяють посилити політичний тиск на РФ через ескалацію ситуації на Донбасі. Про це йшлося на позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО, на якому обговорювали ескалацію ситуації на Донбасі.
Під час засідання в.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок поінформував союзників про обстріли Авдіївки та про оцінку українською стороною подальших планів Кремля. Союзники наголосили: в НАТО чітко розуміють, що за останньою ескалацією на Донбасі стоїть Росія, повідомляє УНІАН.
Особливе занепокоєння у представників країн-членів Альянсу викликає те, що жертвами обстрілів бойовиків стає цивільне населення Авдіївки, Сартани, Широкиного. Наші партнери з НАТО наголосили, що за такої політики Росії щодо України не може йтися про скасування антиросійських санкцій і пообіцяли посилити політичний тиск на Москву. У НАТО також запевнили, що безпекова ситуація в Україні залишатиметься одним із топ-пріоритетів організації.