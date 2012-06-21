Вперше в історії людства безпілотне таксі здійснило політ в небі над Дубаї.
ДОВІДКА «УК»
Volocopter – це двомісний вертоліт з вісімнадцятьма пропелерами, який спроможний підняти в повітря двох пасажирів. Його максимальна швидкість –
Вперше в історії людства безпілотне таксі здійснило політ в небі над Дубаї.
ДОВІДКА «УК»
Volocopter – це двомісний вертоліт з вісімнадцятьма пропелерами, який спроможний підняти в повітря двох пасажирів. Його максимальна швидкість –
президент україни
Урядовий портал
УКРІНФОРМ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
урядова гаряча лінія 1545
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2017
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ