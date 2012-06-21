Вперше в історії людства безпілотне таксі здійснило політ в небі над Дубаї.

ДОВІДКА «УК»

Volocopter – це двомісний вертоліт з вісімнадцятьма пропелерами, який спроможний підняти в повітря двох пасажирів. Його максимальна швидкість – 100 кілометрів на годину, тривалість польоту – 30 хвилин. Показові випробування пройшли на церемонії на честь принца –наступника Мохаммеда. Дітище німецької фірми Volocopter випередило Airbus, Kitty Hawk і Uber, які теж працюють над створенням автономного літаючого транспорту. 