У Нідерландах 14 яхт росіян не зможуть покинути країну через санкції, запроваджені проти рф через напад на Україну.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS

«Митники передали чотирнадцять яхт, власниками яких є росіяни, під суворий нагляд. Це стосується дванадцяти яхт, які будуються, у тому числі суперяхт понад 35 метрів, і двох яхт на технічному обслуговуванн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судна не мають права залишати країну через санкції проти рф та сотень заможних бізнесменів, які підтримують путіна.

«Ми бачимо, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють, незважаючи на серйозний вплив санкцій», - зазначив генеральний директор митної служби Нанетт ван Схелвен.

Також міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що зараз заморожено активів на 516 мільйонів євро і заблоковано транзакції на суму 155 мільйонів євро.

Митниця також перевіряє вантажні відправлення в росію та білорусь. Серед іншого, оглянуто 30 тисяч контейнерів.

У Нідерландах поступово йде впровадження та реалізація санкцій. Колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока було призначено координатором з дотримання санкцій. Він має наглядати за заморожуванням російських активів у Нідерландах, придушенням фінансових операцій та конфіскацією будинків і яхт російських олігархів.