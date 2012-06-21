У німецькому містечку Бад-Херсфельд у листонош з'явилися нові колеги. Яскраво-жовтий, чотириколісний робот допомагає розвозити за адресами бандеролі та посилки.
Нового співробітника німецького сервісу DHL назвали ПостБотом. Він може піднімати до 150 кг, самостійно об'їжджати перешкоди, стежити за ногами листоноші-начальника і їздити вулицями в будь-яку погоду.
Поки ПостБот – тільки підмайстер, і самостійно розвозити посилки, яких з розширенням онлайн-покупок значно додалося, йому не довіряють.
Таким чином керівництво пошти виявило турботу до листонош, в обов’язки яких входить переносити важкі посилки. Хоча в розпорядженні листонош вже є електричні і вантажні триколісні велосипеди.
«День у день наші співробітники виконують важливу, але дуже тяжку роботу. Ми постійно думаємо, як полегшити їм фізична праця, особливо, коли вони починають старіти», – сказав Юрген Гердес, керівник Deutsche Post.
Випробувальний термін для «нового співробітника» триватиме півтора місяця, після чого буде вирішено, чи потрібно його технічно вдосконалити.
ДОВІДКА «УК»
ПостБот – вдосконалена версія французького ЕффіБота, дітища французької компанії Effidence DHL, яка також займається перевезеннями вантажів в усьому світі.