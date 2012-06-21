Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відвідав Державну пожежно-рятувальну частину №13, яка обслуговує Дніпровський та Деснянський райони столиці. На бульварі Перова, 27 він зустрівся з особовим складом, який чергуватиме у Новорічну ніч, а потім передав цій частині нову пожежну техніку і сучасне спорядження.
Зустріч розпочалася оголошенням про намір уряду підвищити у наступному році заробітну плату рятувальникам та надати майже 600 мільйонів гривень на модернізацію і закупівлю нової техніки. Ці параметри прописано в кошторисі країни. Так, з першого січня представники ДСНС матимуть не три, а п’ять тисяч гривень щомісячного доходу.
Потім йшлося про факт загибелі щороку внаслідок пожеж майже двох тисяч українців. Рятувальники повинні враховувати сумну статистику і навчити людей обачливості. Бути пильними їм доведеться і під час Новорічних та Різдвяних свят. Прем’єр наголосив: «Уряд розуміє, що ми маємо підтримувати наші підрозділи ДСНС. Ви маєте бути забезпечені усім необхідним обладнанням, щоб вчасно прибути на місце події, надати якісно допомогу і, найголовніше, повернутися живими».
Після ознайомлення з матеріально-технічною базою цієї частини та сучасним пожежним автомобілем Володимир Гройсман передав її особовому складу п’ять нових пожежних авто. Їх закупили за державні кошти: 19 мільйонів гривень. Глава уряду висловив переконання, що подібні авто має виробляти Україна: «Ми підійшли впритул до ухвалення таких технічних рішень. Усе, що?правда, залежить від виробників і конкуренції».
А ще рятувальники отримали від Прем’єра 20 комплектів пожежного захисного одягу: каски, захисні куртки та штани, пожежні чоботи, рукавиці, пожежні рукава (30 скаток — це 600 метрів). Відбулася й церемонія нагородження рятувальників, які виявили мужність, рішучість та професіоналізм під час ліквідації надзвичайних ситуацій і пожеж. Серед них: полковник служби цивільного захисту Ігор Шарій, прапорщик служби цивільного захисту Сергій Савенков та прапорщик служби цивільного захисту Вадим Лучук. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Володимир Гройсман вшанував пам’ять загиблих пожежників, поклавши квіти до пам’ятника.
До слова, з початку 2016-го на рятування людей, гасіння пожеж, ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, небезпечних подій та проведення інших невідкладних робіт рятувальники столичної частини №13 здійснили близько 1000 виїздів. Це найбільший показник серед пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Вони врятували на пожежах 31 людину, запобігли знищенню вогнем 64 будівель та 36 одиниць техніки.
У Новорічну ніч службу нестимуть 19 представників особового складу частини.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»