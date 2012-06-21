Нещодавно львівська художниця член Національної спілки художників України Ярина Юрик повернулася з найбільшої виставки образотворчого мистецтва у світі — Artexpo New York, яка відбувалася на Мангеттені у Нью-Йорку. Тут вона представила 37 робіт — акварельні картини, виконані в авторській техніці.
Виставка пройшла вже утридцятьдев’яте і вкотре об’єднала найталановитіших сучасних художників, видавців, галереї, колекціонерів і сформувала тренди у мистецтві на наступний рік. Цьогоріч у заході взяли участь понад чотири сотні художників, а виставку оглянули понад 25 тисяч людей, зазначають організатори.
Роботи, які репрезентувала глядачам Ярина Юрик, — це своєрідний підсумок 10-річчя її творчої діяльності, створений після персональної виставки у Національному музеї ім. А. Шептицького, пейзажі із серій «Образи української ідентичності» і «Моя Україна».
На Artexpo New York щороку чимало відвідувачів. «Моїми роботами цікавилися представники різних країн: і американські глядачі, і японці, й, звісно, українська діаспора. Головною метою було бажання донести українське мистецтво до якнайширшої аудиторії», — каже львівська художниця.
Ще за місяць до заходу організатори розмістили на своєму сайті й у соціальних мережах її роботу як передогляд до виставки.
Для мисткині Artexpo New York — це простір перетину культур та континентів, платформа із прекрасною атмосферою творчого спілкування й можливість для культурної дипломатії.
«Я заприятелювала з художниками з Мексики, Катару, США, Канади, Китаю, Аргентини», — каже пані Ярина.
Вона брала участь у багатьох виставках і перемагала на міжнародних конкурсах малярства, зокрема у США, Італії, Португалії, Китаї та Угорщині. Її роботи експонували у Бразилії, Польщі, Словаччині, Чехії, Швейцарії, Великій Британії, Франції та інших країнах.
Ярина Юрик працює над докторською дисертацією «Категорія пам’яті в архітектурному середовищі міста». Тож чимало робіт пов’язано з цією тематикою.
«Ідентичність і пам’ять, які досліджую, також матеріалізовую в роботах. У мене є серія «Місця пам’яті». Адже зосереджую свої пошуки на проблемі втрати пам’яті, втіленої в історико-культурних ландшафтах», — розповідає вона.Художниця пише з раннього дитинства і завжди прагнула поєднати життя із творчістю. Навчалась у Львівській художній школі та Львівському державному коледжі декоративного і вжиткового мистецтва імені Івана Труша, згодом закінчила «Львівську політехніку». Творчість Ярина Юрик поєднує з науково-педагогічною роботою в університеті на посаді доцента кафедри дизайну та основ архітектури, вона також член Спілки дизайнерів України та інших міжнародних наукових організацій, зокрема Асоціації досліджень критичної спадщини та Асоціації колегіату архітектурних шкіл.