Рейтинг міст з найвищою концентрацією заможних жителів склала міжнародна дослідницька компанія Wealth-X.

Згідно з даними експертів, найбільше багатіїв проживає в Нью-Йорку – понад 8 тисяч мільйонерів. На другому місці розмістився Гонконг з показником у 7,6 тисяч осіб. Замикає трійку лідерів Токіо, де проживає майже 6 тисяч найбагатших людей.

Для складання рейтингу експерти взяли дані про фінанси «приватних осіб з дуже великими статками». Тут враховувалися багатії зі статком понад 30 мільйонів доларів.

Топ-10 міст з найбільшим числом заможних людей виглядає так:

1. Нью-Йорк - 8350 осіб

2. Гонконг - 7650 осіб

3. Токіо - 6040 осіб

4. Лос-Анджелес - 4600 осіб

5. Лондон - 3630 осіб

6. Париж - 3440 осіб

7. Чикаго - 3110 осіб

8. Вашингтон - 2570 осіб

9. Осака - 2390 осіб

10. Даллас - 2330 осіб 