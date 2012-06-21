Рейтинг міст з найвищою концентрацією заможних жителів склала міжнародна дослідницька компанія Wealth-X.
Згідно з даними експертів, найбільше багатіїв проживає в Нью-Йорку – понад 8 тисяч мільйонерів. На другому місці розмістився Гонконг з показником у 7,6 тисяч осіб. Замикає трійку лідерів Токіо, де проживає майже 6 тисяч найбагатших людей.
Для складання рейтингу експерти взяли дані про фінанси «приватних осіб з дуже великими статками». Тут враховувалися багатії зі статком понад 30 мільйонів доларів.
Топ-10 міст з найбільшим числом заможних людей виглядає так:
1. Нью-Йорк - 8350 осіб
2. Гонконг - 7650 осіб
3. Токіо - 6040 осіб
4. Лос-Анджелес - 4600 осіб
5. Лондон - 3630 осіб
6. Париж - 3440 осіб
7. Чикаго - 3110 осіб
8. Вашингтон - 2570 осіб
9. Осака - 2390 осіб
10. Даллас - 2330 осіб