7-ме засідання Українсько-чеської міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва відбулося під співголовуванням віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе й міністра промисловості і торгівлі Чеської Республіки Іржі Гавлічека.
Сторони одностайно схвалили відновлення роботи комісії після неприпустимо довгої п’ятирічної перерви, зазначивши, що такі зустрічі мають дуже важливе значення для розвитку й поглиблення двосторонніх торговельно-економічних відносин, поліпшення інвестиційного клімату, а також наголосили на потребі активізації бізнес-діалогу.
«Ми опрацювали широке коло питань, які становлять величезний інтерес для обох сторін. Проте найважливіше значення для нас має співпраця в галузі енергетики, наприклад модернізація та підвищення ефективності експлуатації газотранспортної системи й підземних газових сховищ. Плідно попрацювала робоча група і в галузі промисловості. Адже така співпраця становить один із пріоритетів урядової політики на найближчі роки. Ми обговорили можливості співробітництва щодо складання запчастин до легкових автомобілів, поставок, ремонту та обслуговування двигунів для вертольотів, створення спільних підприємств і закордонних поставок, реалізації та модернізації трамвайних вагонів. Крім того, триває активний діалог щодо спільного випуску автомобілів марки SKODA в Україні», — окреслила коло розглянутих питань Іванна Климпуш-Цинцадзе.
«Україна — стратегічний партнер Чеської Республіки не лише в політичному, а й економічному сенсі. У нас велика історія й традиції відносин і між країнами, і між окремими підприємствами. Тож нам є над чим працювати. Я радий, що наша комісія торкнулася питань сільського господарства, транспорту й регіональної співпраці. Я переконаний, що потрібно налагоджувати контакти не лише на політичному, а й на міжособистісному рівні, мають співпрацювати райони, міста, селища. У бізнес-форумі, який відбувся цього самого дня, взяли активну участь багато українських і чеських фірм. Вважаю, це свідчить про бажання обох сторін і надалі підтримувати зв’язок. Маємо створювати умови для такої співпраці», — цитує прес-служба українського віце-прем’єр-міністра слова міністра промисловості і торгівлі Чехії.
У засіданні також взяли участь заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська, заступник міністра освіти і науки Максим Стріха, заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Микола Мовчан, Надзвичайний і Повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки в України Радек Матула.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»