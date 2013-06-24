Пекінський центр профілактики та контролю захворювань заявив про перші випадки інфікування мавпячою віспою у місті, місцеві органи охорони здоров’я розпочали розслідування, щоб відстежити джерело зараження.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

У відомстві заявили, що дві інфіковані особи перебувають в ізоляції та лікуються у медзакладі Пекіна.

Населення Пекіна становить майже 22 мільйони.

Перше повідомлення про зараження мавпячою віспою в Китаї надійшло з південно-західного міста Чунцин у вересні минулого року.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я у травні 2023 оголосила, що вірус більше не є глобальною надзвичайною ситуацією.

Мавпяча віспа - це віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність і легші симптоми.