В Україні запрацює додаток, де пенсіонери зможуть відстежувати свої пенсії в режимі онлайн.
Сьогодні Пенсійний фонд отримав від Агентства США з міжнародного розвитку серверну систему Oracle вартістю мільйон доларів. Нове обладнання працюватиме з травня. Це підвищить захист даних 42 млн українців, інформація про виплати і стаж яких зберігається в Пенсійному фонді, пише "Сегодня".
"Пенсійна реформа - це не просто зміна формули нарахування пенсій, а й поліпшення якості обслуговування людей. Завдяки новому обладнанню, вже не треба бігати до інспектора, з'ясовувати, скільки у вас стажу і яка буде пенсія. В об'єднаній системі можна зайти у свій кабінет, подивитися всі дані і навіть змоделювати майбутню пенсію", - каже віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
Пенсійний фонд працює над тим, щоб всі види послуг можна було отримувати дистанційно. Дві послуги планується запустити вже в найближчі 1,5-2 місяці.
"Це SMS-інформування про розмір пенсії та її перерахунок. Якщо людина бажає, тоді отримуватиме такі повідомлення. Також найближчим часом запустимо дистанційне отримання довідок про розмір пенсії, розмір сплачених внесків", - наголосив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний.
Нова система дозволить прискорити процес оформлення пенсій.
"При старій системі процес оформлення пенсії займав в середньому 10 днів. Ми хочемо скоротити процес до 15 хвилин. Також завдяки електронній системі буде досягнута прозорість пенсійних виплат - держава не платитиме пенсії "мертвим душам"", - додав голова ПФ.
Міністерство соцполітики планує у 2019 році перерахувати всі пенсії за формулою 50% зростання інфляції і 50% зростання заробітної плати. Крім того, обговорюється питання, щоб вартість стажу для громадян, які вийшли на пенсію до 2000 року, відрізнялася.