Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Перемовини з МВФ щодо надання грошей за кредитною лінією Stend-by Україні були складними та принциповими. Адже треба було виконати низку вимог, які поставив Фонд нашій країні для їхнього отримання. «Всі вони були виконані — так Верховна Рада України ухвалила зміни до законів про державний бюджет на 2020 рік та про запобігання відмиванню брудних коштів. Також було удосконалено банківське законодавство. І МВФ висловив готовність перерахувати гроші», — вважає міністр фінансів України Сергій Марченко.
За його словами, така співпраця з МВФ є стратегічною для України, особливо у період панування економічної кризи. «У першу чергу така угода дозволить нам забезпечити фінансування дефіциту державного бюджету. Ми зможемо профінансувати заробітні плати, пенсії, доплати лікарям, підтримати соціально вразливі верстви населення», — додає міністр.
Сергій Марченко також вважає, що нова кредитна лінія від МВФ зміцнить стан вітчизняної банківської системи: вирішаться питання з проблемними «токсичними» кредитами та посилиться стан Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як вважає голова правління Нацбанку України Яків Смолій, співробітництво України з МВФ відкриває додаткові можливості щодо фінансування нашої країни Світовим банком, ЄС, урядами Японії та Канади.
У середині травня 2020 року Смолій зазначав, що Україна може отримати перший транш грошей від МВФ до кінця травня — на початку червня цього року. За його словами, всі кошти від Фонду підуть на покриття дефіциту державного бюджету нашої країни.