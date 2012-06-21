Серед організаторів «Пирогів Патрія Фест» — Благодійний фонд учасників бойових дій «Єдність побратимів», який очолює Костянтин Винниченко.
За його словами, ідея фесту виникла у ветеранських організаціях, які мають на меті об'єднати громадянське суспільство навколо головних цінностей держави, показати здобутки минулих поколінь, нинішніх ветеранів, бійців АТО, продемонструвати активність громадян, їхні нові ідеї заради майбутнього держави. «Ми хочемо на цьому фестивалі представити живу енциклопедію України в часі. Це буде майданчик можливостей, де кожен зможе презентувати свої дії, висловити мрії і плани, поспілкуватися, обмінятися досвідом», — зазначив Винниченко.
На фестивалі працюватиме майже 20 секторів, і Пирогів на три дні перетвориться на суцільне дійство, насичене різноманітними діалогами, майстер-класами, змаганнями, показовими виступами, ярмарками, форумами, просвітницькими й науковими лабораторіями. Кожен день фестивалю матиме свою назву та спрямування.
24 серпня фестиваль проходитиме під назвою «Сучасне України». Цього дня відбудуться військово-патріотичні змагання, тренінги, навчання тактичної медицини, презентація ветеранського бізнесу, демонстрація успішного досвіду адаптації до складних умов життя.
25 серпня матиме назву «Минуле України». Цей день присвячено реконструкції деяких подій минулого, ознайомленню з бойовими мистецтвами прадідів, виставкою-ретроспективою історичних подій боротьби за незалежність та внеску українців у світову спадщину мистецтва, культури, науки тощо.
Завершальний день фестивалю відбудеться під назвою «Майбутнє України». Усі відвідувачі зможуть познайомитися з новітніми технологіями, розробленими в Україні, тенденціями інженерії, кібербезпеки, еко-технологіями, а також дізнатися про стратегії розвитку держави на майбутнє.
За словами старшого наукового співробітника Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності, що виступив співорганізатором фестивалю, Галини Олійник, їхній музей із задоволенням підтримав ініціативу проведення такого заходу, оскільки ця акція має об'єднати навколо себе максимально велику кількість людей і організацій, а його тема «Сьогодні-вчора-завтра» робить цілісним і цікавим.
У свою чергу, керівник офісу уповноваженого Президента України з прав реабілітації учасників АТО Наталя Зарецька висловила сподівання, що новий фестиваль стане майданчиком для об'єднання максимальної кількості ветеранських організацій.
Генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України Юрій Бойко, запевнив, що «музей має практику проведення масштабних фестивалів із цілодобовим перебуванням відвідувачів, тому й цього року готові забезпечити комфортні умови для всіх гостей і учасників, зокрема й з обмеженими можливостями». Так, на території скансену розіб’ють кілька наметових містечок, а квитки для відвідувачів коштуватимуть приблизно 60 гривень. Однак для більшості вхід безкоштовний.