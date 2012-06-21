"У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці. Просуватимемо його далі", — про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ще одна можлива проблема майбутніх пенсіонерів — це недобір стажу через неповну зайнятість, додала Лазебна. Така форма зайнятості поширена в Україні. Це дозволяє офіційно платити співробітнику меншу зарплату і менші податки з неї. Це може призвести до масового недобору стажу.

Щоб отримати мінімальну пенсію в Україні, потрібно мати п'ять років трудового стажу. Максимальні виплати отримають люди з повним стажем.

Держава має гарантувати людям із повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40. Людям із 15-річним стажем - страхову пенсію, можливо, із нижчим заміщенням, але за загальною формулою. Людям зі стажем від п'яти років – допомогу від держави для забезпечення прожиткового мінімуму. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.