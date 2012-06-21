Нідерланди, Данія та Німеччина досягли угоди про будівництво великого хабу вітрової енергії в Північному морі.
Її підпишуть 23 березня в Брюсселі, передає ЄвроПравда з посиланням на данську компанію Energinet, що бере участь у проекті.
Новий штучний острів площею 6 квадратних кілометрів створять на найбільшій піщаній мілині у Північному морі, яка називається Доггер-банка.
Острів буде оточений вітряними фермами, буде мати злітно-посадкову смугу для повітряних суден і порт, й буде виробляти електрику для 80 мільйонів європейців.
Потужний хаб буде базою для передавання енергії вітру в Нідерланди, Данію, Німеччину, Великобританію, Норвегію, Бельгію.
Планується, що енергію будуть виробляти понад десяти тисяч вітряних турбін. «Розташування силового хабу (острова) має відповідати низці вимог: оптимальні умови вітру, центральне розташування та відносно невелика глибина. Як місце для острова Доггер-банка відповідає всім умовам», — йдеться у повідомленні.
Раніше країни регіону Північного моря — Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія і Швеція домовилися об'єднати зусилля у виробництві вітрової енергії.