На півночі Польщі на залізничній станції Сментово товарний потяг зіткнувся з пасажирським. Про це повідомляє RMF24.
Аварія, причини якої поки не відомі, сталася близько 22.00 30 серпня.
«Ми не знаємо, з яких причин на станції Сментово товарний потяг проігнорував сигнал заборони виїзду з бічної колії і виїхав на головну колію. Це спричинило зіткнення з потягом «Погорія» (Гдиня Головна — Бєльсько Бяла/Закопане), який рухався згідно з правилами» — повідомив речник польської залізниці Мірослав Сємєнєц.
Внаслідок зіткнення, з рейок зійшли локомотив і сім з 11 вагонів пасажирського потягу.
Всього у потязі подорожували близько 200 осіб. Поранення отримали 28 людей, в тому числі 15 дітей.
Причини аварії розслідує спеціальна комісія.