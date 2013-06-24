З вівторка, 27 квітня, росія повністю перестала постачати газ до Польщі.

Про це в ефірі Польського радіо повідомила у середу міністр клімату Польщі Анна Москва, передає Укрінформ.

«Із сьогоднішнього ранку російський газ повністю не постачається (до Польщі – ред.), кран перекрито», – підкреслила Москва.

Вона зазначила, що крім Польщі газ відсьогодні не постачається також і до Болгарії, яка також відмовилася платити росії у рублях, як того почав вимагати путін.

Уповноважений уряду Польщі із стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський у середу підкреслив, що Польща готова до припинення постачання газу з росії і має можливості забезпечити потреби країни, транспортуючи газ з інших напрямків.

Наімський повідомив, що Польща більше не купуватиме газ з росії. Він зазначив, що Варшава планувала відмовитися від купівлі газу з кінця грудня, але з огляду на нинішню ситуацію буде змушена зробити це раніше. Він визнав, що польська сторона в умовах війни рф проти України та енергетичної кризи змушена буде заплатити за газ трохи більше.

Як інформувалося, російський монополіст Газпром повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях.

На це рішення вже відреагували керівні органи ЄС. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що припинення постачання газу до кількох країн ЄС є «черговою спробою використання росією газу як інструменту шантажу». Вона зазначила, що ЄС підготує на ці дії рф свою скоординовану відповідь.