Для польської економіки буде корисним, якщо українці отримуватимуть дозволи на працевлаштування на 3-4 роки, вважає Кшиштоф Інґльот з Work Service SA, повідомляє Польське Радіо.
Він повідомив, що наразі уряд країни готує зміни до міграційного законодавства.
Українці активно їдуть на заробітки до Польщі, в останні роки кількість таких осіб лише збільшується.
За словами Інґльота, без працівників з України, велика кількість фірм у Польщі мали б проблеми з реалізацією замовлень:
«Наразі ми маємо вже майже один мільйон працівників з України, досить уявити, що йдемо вулицею, і кожен п’ятнадцятий-шістнадцятий із перехожих – це працівник з України. Імміграція з України поповнює наш ринок праці, тобто коли роботодавець потребує працівника, а в Польщі його немає, тоді приймає працівника з України. Це дуже позитивно».
Як ми уже повідомляли, нещодавно президент Союзу підприємців та роботодавців Польщі Цезари Казьмєрчак в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» повідомив, що українці, які працюють легально, матимуть такі самі права, як і наші громадяни.