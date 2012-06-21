Станом на сьогодні в Польщі перебуває і працює приблизно 1,5 млн українців. Це значний людський капітал, який цінують в Польщі, а частина з українців, набравшись досвіду та фінансових ресурсів могла б згодом успішно інвестувати у розвиток власного бізнесу в Україні.

Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Трудові ресурси» заявив у вівторок посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів: якщо порівнювати з 2014 роком, то спостерігається зростання у два-три рази. Зараз мова йде про приблизно 1,5 млн українців, які працюють в Польщі”, – заявив Дещиця.

Він додав, що приблизно 600 тисяч українців офіційно сплачують податки у фонд соціального страхування Польщі, а решта працюють легально, на трудових угодах, але не сплачують податків у країні.

За його словами, у Польщі дуже добре ставляться до трудових мігрантів з України.

Дипломат зауважив, що українці виїжджають на роботу до Польщі через вищу зарплату, можливість себе реалізувати, і стабільнішу ситуацію, що дозволяє їм заробити гроші.

“Ще один фактор, на який зважають українці, котрі їдуть до Польщі, це – близькість до України. Цей фактор мотивує українців до того, що якщо економічна ситуація в Україні покращиться, то вони повернуться”, – наголосив Дещиця.

Він додав, що українці, які легально працюють в Польщі, зацікавлені у важливій формі соцзахисту: можливості отримання польської пенсії у випадку, якби вони переїхали до України. Він додав, що це важливий елемент у контексті повернення трудових мігрантів до України.

“Зараз ми працюємо над укладенням нової угоди між Україною і Польщею про працевлаштування і соціальне забезпечення українських трудових мігрантів”, – зауважив посол України в РП.

На переконання Дещиці, ще одним “містком” для повернення громадян України додому може бути досвід створення ними нових підприємств у Польщі. Він вважає, що з часом українці зможуть перенести його в Україну. У цьому контексті дипломат поінформував, що у 2014 році у Польщі було 680 компаній, де власниками були українці, а у 2021 році ця кількість зросла до 16 тисяч.

“Це свідчить про те, що українці не просто приїжджають до Польщі на будівництво чи збирання полуниці, а думають про створення свого бізнесу. Якщо він би мав розвиватися, то потенційно це мало б відбуватися в Україні”, – переконаний дипломат.

За його словами, українські трудові мігранти набираються досвіду, капіталу та відповідних контактів і це все пізніше може бути використане ними при поверненні в Україні.

Він також звернув увагу на українських студентів в Польщі, яких зараз навчається в РП близько 50 тисяч. Він зауважив, що частина з них залишиться в Польщі чи поїде далі на Захід, але частина повернеться в Україну.

“Треба подумати над заохоченням молоді вести бізнес в Україні. Ми можемо створити їм належні умови залишитися в Україні”, – констатував український дипломат.