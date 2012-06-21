Пам’ятник Українській повстанській армії в Грушовичах поблизу Перемишля, який було розібрано у квітні, не відновлюватимуть. Про це заявив директор бюро збереження пам’яті про боротьбу і мучеництво Інституту національної пам’яті Польщі Адам Сівек, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
А.Сівек підкреслив, що «відновлення пам’ятника в Грушовичах неможливе, бо він не стояв на місці поховання українців, а прославляв УПА».
З його слів, немає підтверджених ексгумацією доказів, які б дозволяли трактувати місце, де стояв знесений пам’ятник, «військовим похованням або будь-яким похованням». Під час переговорів, які відбулися у Львові за участю Українського ІНП, А.Сівек запропонував українцям проведення в Грушовичах ексгумації, але вони, за його словами, «не зацікавилися цією пропозицією».
Також він зазначив, що українська сторона «не погоджується на відновлення пошуку поляків, похованих в Україні». Як повідомляється, дозвіл української сторони на проведення пошуку і ексгумації поляків, похованих в Україні, було скасовано після знесення пам’ятника в Грушовичах.
А.Сівек пояснив, що зустріч щодо пошуків завершилася фіаско. Він додав, що польська делегація не почула у Львові жодної декларації, що подальша праця можлива. «Поставлені нам умови були неприйнятними», — додав він.
Йдеться, зокрема, про легалізацію таких самовільних «українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також відновлення оригінальної версії пам’ятника у Грушовичах», пише видання.
Представники ІНП запропонували українській стороні чергову зустріч, цього разу в Польщі. Ймовірно, вона відбудеться після канікул.
Як повідомлялося раніше, 27 квітня у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.
У Мінкульті Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника УПА є законним.