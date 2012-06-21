Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цілий день сьогодні, 30 січня на Полтавщині не стихає вітер і йде дощ із мокрим снігом. Уранці працівники комунального підприємства «Декоративні культури» у Полтаві отримали заявки на прибирання аварійних дерев відразу за 24 адресами, ще 9 випадків падіння дерев зафіксували у відділі оперативного реагування.
По місту зранку було пошкоджено багато електромереж, зокрема на околицях у селищах Рибці, Яківці та Юрівка, що додало роботи й бригадам «Полтаваобленерго». Також пошкоджено багато електромереж ПЕЗО «Міськсвітло». Не обійшлося й без уже традиційних падінь гілок дерев на автомобілі. Від цього зазнали збитків мінімум кілька власників авто.
Відділ оперативного реагування й комунальні служби просять людей не ставити машини під деревами й бути обережними.