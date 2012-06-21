Ви ще не знаєте де було шумно, гамірно, весело та ще й смачно цієї суботи? Даремно. У Полтаві. Міжнародний фестиваль галушок святкували. Страшно сказати, але й туди навіть справжнісінький чорт завітав, мабуть на запах галушок прийшов.

У перші літні дні Полтава приймала гостей. Приїхали на свято гості з Канади, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Вірменії і навіть із далекого Китаю. Та не з порожніми руками, а з гостинцями. Ось, студенти з Китаю, які навчаються в Інституті Конфуція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, привезли цзяоцзи з телячим фаршем, а гості з Грузії пригощали хінкалями і шашликом.

А все чому? Тому що в гості покликала галушка – усіма знана і відома.

Коронна страва

Не дивлячись на різноманіття страв з усього світу, найбільшим попитом користувалась як у гостей міста, так і у містян звичайно ж полтавська галушка. А тут її стільки…. На будь який смак й, звичайно ж, на будь-який розмір гаманця.

А ви знали, що рецептів приготування галушок більше двухсот?! Галушка буває без начинки і з різноманітними наповнювачами від маку до м’яса.

Думаєте, тут тільки добре можна було попоїсти? Ви помиляєтеся. Крім виступів ансамблів, розваг на відритому повітрі, покупок автентичних сувенірів, на гостей фестивалю чекали майстер класи з виготовлення галушок, які провели відомі полтавські шеф-кухарі.

Родзинка свята

Будь-яке свято це не тільки забави, чи смачні страви. Будь-яке свято – це його гості. Цього разу в гості до Полтави завітали справжні Галушки, саме так, у них в графі паспорту записано прізвище – Галушка.

«Все розпочалося із розмови з моєю подругою, яка зараз живе у Фінляндії. Саме там працює організація «Українці у Полтаві», де чимало українців мають прізвище Галушка, і які активно представляють Фінляндію. У нас з’явилася думка, якщо їх так добре знають там, то чому не зробити фестиваль Міжнародним та не запросити їх в Україну», – розповідає організатор фестивалю Лариса Семеняга, дівоче прізвище якої – Галушка.

Тому і з’їхалися в Полтаву Галушки з усього світу: Канади, Фінляндії, Італії й Швеції. Саме вони стали родзинкою свята. Їх тут й на сцену викликали, й подарунки давали.

Окрім них завітав на свято кулінар, ведучий «Сніданку 1+1» Руслан Сенічкін, який активно приймав участь у феєричному дійстві.

Також, урочисто відбулося спецпогашення поштової марки «Брендова страва – місто Полтава». Кожен бажаючий в цей день отримав можливість відправити листівку із самого серця Полтави.

Сила громади

Особливістю цього фестивалю є те, що на його організацію жодної бюджетної копійки не було використано. Його організували ініціативні полтавчани, серед яких й Лариса Семеняга. Ініціативна група звернулися до громади з проханням про допомогу в організації свята. І громада не тільки не відмовила, вона допомогла порадами, грошенятами, так й безпосередньо взяла участь. Порядок на території забезпечували волонтери, артисти виступали безкоштовно, які й хороший настрій забезпечили.

Активно допомогала в організації свята ПрАТ «Укпрофтур», яка сьогодні є потужною туристичною мережею, що об’єднує усі різнобарвні та самобутні з туристичної точки зору регіони України, а ПрАТ «Полтаватурист», як складова цієї мережі, долучилася до розвитку туризму на Полтавщині.

«Ми запрошуємо відвідати наш дивовижний край – край Гоголя, Котляревського, Сковороди, Ярошенка… Й зробимо все для того, щоб туристові було цікаво, затишно і смачно», – поділився своїми думками голова правління ПрАТ «Полтаватурист» Віталій Костянтинович Романець.

Еліна КАЛІНІЧЕНКО,

для «Урядового кур’єра»