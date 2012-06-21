Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
“Урядовий кур'єр”
У межах міської програми охорони довкілля на 2017-2021 роки у Полтаві за 9 мільйонів гривень почистять приблизно 400 метрів русла річки Ворскла на ділянці від Крутого Берега до залізничного мосту на Дублянщині, яке не чистили років десять. Зараз глибина там у середньому 1,5 метра, а треба, щоб була 6 метрів.
Роботи почнуть восени цього року. До літа провести тендер і почистити замулене русло не встигнуть, а в купальний сезон проводити такі роботи недоречно.
Крім того, треба укріплювати береги Ворскли, які розмило водою, на це ще знадобиться кілька мільйонів гривень. Всього на омолодження водойми треба буде вишукати орієнтовно 12 мільйонів гривень. Але кошти доведеться вкладати, бо щовесни, під час паводку через недостатню глибину русла вода виходить із берегів і затоплює місцевість. Там посеред річки уже росте очерет, який сповільнює течію та сприяє замуленню. Цієї зими жителям Крутого Берега пощастило, що не було снігопадів і раптової відлиги, а то б їхні господарства затопило.