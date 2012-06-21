У Полтаві створять комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» для дітей з особливими потребами віком від 2 до 18 років. Нагадаю, схожі центри вже функціонують у райцентрі Солоне на Дніпропетровщині й Ужгороді. В полтавському центрі діти зазначеної категорії здобуватимуть дошкільну та загальну середню освіту за допомогою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки їхнього розвитку, отримуватимуть психолого-педагогічну допомогу та системний кваліфікований супровід. Там їх поважатимуть, не допускатимуть щодо них протиправних дій та надаватимуть їм якісні освітні послуги.
Щодо психолого-педагогічної допомоги, то вона буде направлена на соціалізацію дітей та розвиток їхньої самостійності. У центрі забезпечуватимуть належні умови для навчання та розвитку в залежності від порушень у дитини – використовуватимуть технічні засоби, спеціально облаштовуватимуться робочі місця.
Фінансуватиме інклюзивно-ресурсний центр Полтавська міськрада. Додаткове фінансування може здійснюватися за допомогою благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб. Створення закладу розпочнуть після того, як на найближчій сесії міськради затвердять статут, проект рішення та положення про проведення конкурсу.