Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На будівлі Полтавського ЦУМу коштом містян встановили бронзову міні-скульптуру головного героя поеми Івана Котляревського – «Енеїда». Відтворив Енея в бронзі майстер із Ужгорода Михайло Колодко. Дев’ятикілограмову скульптуру створили в межах краудфандингового проекту інтернет-ресурсу «Зміст». Автор ідеї встановлення міні-скульптури – депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Повідомляється, що необхідні для реалізації проекту 18,8 тисячі гривень зібрали за 4 місяці.
Арт-об’єкт розмістили на стіні ЦУМу з боку пивниці «Полтавське пиво».
На церемонії відкриття полтавцям показали постановку уривку з «Енеїди» у виконанні Полтавського обласного театру ляльок. У презентації взяв участь автор мультиплікаційного образу Енея, на основі якого і була створена міні-скульптура, художник-мультиплікатор Едуард Кірич.
Наразі «Зміст» працює над втіленням наступного цікавого проекту – влаштуванням у Полтаві дня вуличної музики.