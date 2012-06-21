За ініціативою головного лікаря Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тараса Масляка, група прикарпатських лікарів знову вирушає в Луганську область, щоб надавати медичну допомогу військовим та цивільному населенню в зоні АТО. Під час нещодавньої військової служби на Луганщині Тарас Масляк бачив нестачу медичних працівників на цій території країни. Перша група лікарів уже працювала там восени в лікарні міста Попасна. Тоді медики з Прикарпаття провели понад 60 різнопланових операцій.
– Після того, як до Івано-Франківська повернулися наші медики, до Попасної одразу поїхали хірург і терапевт з м. Верховина Івано-Франківської області, – розповідає Тарас Масляк. – Сьогодні ситуація в Попаснянському районі досить критична, там відсутні військові лікарі і медики-волонтери. Залишилося кілька місцевих медичних працівників. Мені зателефонував головний лікар міста Попасна Олександр Ковальчук і попросив про спеціалізовану медичну допомогу для жителів району. Нам уже підібрали пацієнтів, яким потрібно провести спеціалізовані операції.
Тож зону АТО вирушають два хірурги, терапевт, судинний хірург, травматолог і комбустіолог. Вони надаватимуть допомогу мешканцям Луганської області протягом десяти днів, але все залежить від кількості пацієнтів.
Також лікарі з Прикарпаття повезуть для лікарні м. Попасна 50 ліжок (терапевтичних, функціональних), матраци та обладнання для лікарняної кухні.