На державному підприємстві «Маріупольський морський торговельний порт» завдяки інвестиціям загальним обсягом майже 1 мільярд гривень невдовзі розпочнеться будівництво сучасного зерноперевантажувального комплексу. Введення в експлуатацію першої черги об’єкта заплановано наприкінці 2018 року, а загалом це буде найбільший на Азовському морі термінал площею майже 20 тисяч квадратних метрів, спроможний перевантажувати щороку два мільйони тонн агропромислових вантажів.
Нещодавно директор Маріупольського МТП Олександр Олійник та президент американсько-канадської компанії ABROOK INS Михайло Атрошенко підписали угоду на постачання технологічного обладнання для будівництва потужного комплексу. Постачальника визначали за результатами тендеру в системі електронних закупівель ProZorro. За словами керівника порту, значення цього важко переоцінити і для самого підприємства, і для всього приморського міста: сучасний комплекс дасть змогу зробити порт більш універсальним і конкурентоспроможним, а місто — ще перспективнішим для вкладення інвестицій.
Такої самої думки дотримується й Маріупольський міський голова Вадим Бойченко. «Зроблено важливий крок, щоб зберегти трудові колективи і забезпечити гідну зарплату для 3,5 тисячі робітників і додатково створити ще 60 робочих місць. Також дуже приємно, що наші американські партнери не бояться інвестувати в інфраструктуру Маріуполя, а це позитивний сигнал для всього бізнесу. Адже ми максимально відкриті та прозорі й докладаємо всіх зусиль для подальшого розвитку міста», — підкреслив він.